Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%

Трамп: США введут против Канады пошлины в размере 100% в случае сделки с Китаем
Denis Balibouse/Reuters

В случае заключения торгового соглашения Канады с Китаем США введут пошлины 100% на весь канадский экспорт. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

«Если Карни (премьер-министр Канады) думает, что может превратить Канаду в порт выгрузки для Китая, чтобы отправлять товары и продукцию в США, то он грубо ошибается», — написал он.

В случае заключение такой сделки пошлины будут введены «немедленно», заявил президент.

Трамп сообщил, что решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Ранее в Европе заявили о «новой реальности», созданной Трампом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27701005_rnd_0",
    "video_id": "record::77736d0e-8386-4840-9e08-0633623bf8ed"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+