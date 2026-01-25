Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%

Трамп: США введут против Канады пошлины в размере 100% в случае сделки с Китаем

В случае заключения торгового соглашения Канады с Китаем США введут пошлины 100% на весь канадский экспорт. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social.

«Если Карни (премьер-министр Канады) думает, что может превратить Канаду в порт выгрузки для Китая, чтобы отправлять товары и продукцию в США, то он грубо ошибается», — написал он.

В случае заключение такой сделки пошлины будут введены «немедленно», заявил президент.

Трамп сообщил, что решил не вводить дополнительные пошлины против ряда европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии. Американский лидер планировал ввести 10-процентные пошлины с 1 февраля в отношении восьми европейских стран, включая Францию, Германию, Данию и Великобританию.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

Ранее в Европе заявили о «новой реальности», созданной Трампом.