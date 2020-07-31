РЖД вернули около 180 отмененных поездов

РЖД вернули около 180 поездов, отмененных из-за коронавируса, заявил глава холдинга Олег Белозеров. Об этом пишет ТАСС.

«На сегодняшний момент выход из режима [ограничений] идет очень быстро... Буквально каждый день идет серьезный прирост. Возвращены более 180 поездов», — сказал Белозеров.

Глава отметил, что в пригородной зоне восстановились 65% перевозок, в зоне дальнего следования — 50%.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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