Средний чек россиян при онлайн-покупках почти вдвое превысил траты в офлайне

Средний чек при онлайн-покупках в первом квартале 2020 года в России почти вдвое обогнал траты в офлайне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

Результаты исследования показали, что средний чек онлайн-операций составил 2 102 рубля, в то время как офлайн-чек — 1 033 рубля.

Отмечается, что динамичный переток населения России в онлайн идет последние несколько лет, но последнее полугодие заметно ускорило данную миграцию и показало растущую заинтересованность в онлайн-покупках у россиян в условиях изоляции.

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