Оператор «Северного потока — 2» обратился в суд

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока — 2», обратилась в Верховный суд Дюссельдорфа, чтоб обжаловать постановление Федерального сетевого агентства Германии (BNA), пишет ТАСС.

Ранее агентство постановило, что, согласно новой директиве Евросоюза, половина объемов газопровода должна использоваться альтернативными поставщиками. Это означает, что «Северный поток — 2» останется наполовину пустым, потому что принадлежит только одной компании — «Газпрому».

Евросоюз настаивает, что новое решение касается газопроводов, которые завершены позже 23 мая 2019 года. Представители «Северного поток а— 2» утверждают, что с экономической точки зрения строительство уже закончено.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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