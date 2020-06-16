В комитете Совфеда назвали условие реализации «Северного потока — 2»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал условие, при котором проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован. Об этом он заявил с эфире телеканала «Россия 24».

По его словам это будет возможно, если заинтересованным в получении российского газа странам позволят действовать исходя из этого интереса.

Косачев также отметил, что страны должны суметь защитить от политических посягательств США собственные экономические интересы.

Он также добавил, что предугадать дальнейший ход ситуации трудно. Не исключено, что Брюссель может начать «задним числом» активировать новые ограничения на строительство газопровода.

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