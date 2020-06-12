Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении «Белгазпромбанка» нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО «Газпром» и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст заявления.

Правление Национального банка Белоруссии в нарушение законодательства страны назначило исполняющих обязанности председателя правления «Белгазпромбанка» и его заместителя, отмечается в заявлении. Указано, что назначения «сопровождались задержанием полномочных членов правления «Белгазпромбанка».

ПАО «Газпром» и Газпромбанк как акционеры «Белгазпромбанка» заявили, что такие действия затрагивают права и законные интересы российских акционеров, интересы клиентов и вкладчиков.

Ранее в головном здании «Белгазпромбанка», который возглавлял на протяжении 20 лет баллотирующийся сейчас в президенты Виктор Бабарико, прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико в деле «процессуального статуса не имеет».

Позже белорусские СМИ со ссылкой на комитет госконтроля уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний».

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