Центробанк выпустит посвященную врачам монету

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Банк России выпустит памятную монету, посвященную медицинским работникам, на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Монета из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей будет выпущена в текущем году тиражом до 5 млн штук, указано в сообщении. Отмечается, что эскиз монеты в настоящее время разрабатывается, он будет представлен позже.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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