Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.

По ее словам, для тех граждан, кто будет работать в день голосования по поправкам в Конституцию, предусмотрена оплата в повышенном размере.

Остальные же, как отметила Святенко, получат обычную плату. Сенатор подчеркнула, что россияне не должны потерять в зарплате за июль из-за дополнительного выходного дня.

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