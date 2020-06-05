Песков пояснил возмущение Путина на совещании по ЧС в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин действительно получил данные о ЧС в Норильске после 29 мая. Об этом пишет РИА «Новости».

В связи с этим, по словам представителя Кремля, и возникла его реплика о том, что «негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей».

Песков напомнил о поручении президента правоохранительным органам разобраться в ситуации и призвал дождаться результатов расследования.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.