Москва будет занимать деньги в случае невыполнения соцобязательств перед гражданами

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире «России 24», что в случае нехватки финансирования во время социальных выплат, Москва займет деньги на рынке.

Собянин отметил, что власти выполнят свои обязательства, и москвичи получат положенные выплаты.

«Ни на копейку не уменьшается <...> Все льготы, все выплаты, натуральные льготы, денежные, все будет исполнено», — сказал Собянин.

По его словам, также в полном объеме будут выполнены обязательства перед врачами и учителями.

«Если необходимо, займем деньги на рынке, но полностью обеспечим свои обязательства», — резюмировал он.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

— Более 40 тыс. безработных получают установленную Собяниным доплату к пособию

— Собянин: досрочное снятие ограничений по COVID-19 может вызвать вторую волну