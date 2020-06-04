Около 3 тысяч летних кафе планируется открыть в Москве
Монтаж трех тысяч летних кафе начался в Москве в ожидании смягчения мер по коронавирусу, передает РИА «Новости» слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.
«Приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях. Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность», — сказал Ефимов.
Он отметил, что примерно такое же количество кафе с террасами открывается в столице ежегодно.
По его словам, все заведения обязаны будут соблюдать меры безопасности. Столы должны будут находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а посетителям обязаны будут измерять температуру.
Земельные участки владельцам будут предоставлены на безвозмездной основе.
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