В партии Зеленского заявили о неприемлемости условий кредита МВФ Украине

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что условия Международного валютного фонда (МВФ) по новой кредитной программе неприемлемы для Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Он сообщил, что Киев ожидает первый транш по программе stand-by уже на следующей неделе.

«А дальше есть новая программа сотрудничества с МВФ, где есть проект меморандума, в котором многие вещи изложены так, что не будут восприняты ни украинским обществом, ни парламентом», — сказал Арахамия.

По его мнению, вероятность достижения компромисса украинских властей с фондом по новому кредиту мала.