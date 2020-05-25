Получить фиксированную выплату к пенсии в России можно будет с 75 лет

Депутаты от думской фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект, согласно которому право на повышенную фиксированную выплату к пенсии появляется на 5 лет раньше. Об этом пишет ТАСС.

Если нововведение одобрят, повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости можно будет получить после 75 лет, а не после 80.

Авторы проекта ссылаются на то, что Всемирная организация здравоохранения относит достигших 75 лет граждан к лицам старческого возраста, поскольку почти все они имеют хронические заболевания.

Также депутаты считают, что размер получаемых 75-летними россиянами пенсий недостаточен для удовлетворения связанных с возрастом потребностей. В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить пенсионерам более достойный уровень жизни.