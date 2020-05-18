В Госдуме предложили частично распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил распространить ипотеку по ставке 6,5% на вторичное жилье в городах, где мало новостроек. Письмо с инициативой парламентарий направил министру финансов Антону Силуанову, передает RT.

В обращении Федоров напомнил, что во многих населенных пунктах, где россияне также нуждаются в улучшении жилищных условий, отсутствуют необходимые объемы строительства нового жилья.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность распространения программы льготной ипотеки в 6,5% на вторичный рынок жилья», — сказано в письме законодателя.

Так, Федоров предлагает использовать льготную ставку на вторичное жилье во всех населенных пунктах, за исключением трех городов федерального значения и других городов, которые соответствуют критериям и планам Минстроя, а также положениям нацпроекта «Жилье и городская среда» и имеют достаточные объемы новостроек.

Ранее правительство России приняло решение запустить программу льготного кредитования по ставке 6,5% для покупки квартир в новостройках.

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