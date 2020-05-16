Почти 200 самолетов находятся на стоянках в Шереметьево

Почти 200 законсервированных самолетов находятся в настоящее время на стоянках в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора аэропорта Андрея Никулина.

Он рассказал, что всего сейчас имеется 290 мест размещения воздушных судов, в том числе временных. Из них заполнено стоящими воздушными судами порядка 190.

Еще 100 мест находятся в запасе для оперативного обслуживания тех рейсов, которые сейчас функционируют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

По последним данным, в России выявлено 272 043 случая заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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