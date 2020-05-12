Роспотребнадзор может разрешить открытие салонов красоты

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает изменение рекомендаций ведомства, что разрешит работу парикмахерских и салонов красоты, пишет «Интерфакс».

«Речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента», — сказал Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, также будет необходимо обеспечить дистанцию в полтора метра.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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