Роспотребнадзор может разрешить открытие салонов красоты

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает изменение рекомендаций ведомства, что разрешит работу парикмахерских и салонов красоты, пишет «Интерфакс».

«Речь идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента», — сказал Титов.

По словам бизнес-омбудсмена, также будет необходимо обеспечить дистанцию в полтора метра.

В России выявлено 323 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2116 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

COVID-19: Роспотребнадзор рассказал об этапах снятия ограничений

Подмосковье продлило режим самоизоляции до 31 мая

Режим самоизоляции в Москве продлили до конца мая