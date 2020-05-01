Кабмин запретил покупку иностранных промышленных товаров через госзакупки

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Правительство России ограничило приобретение через государственные закупки ряда промышленных товаров иностранного производства, за исключением товаров, произведенных странами Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Запрет не распространяется на закупки для Управления делами президента России, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки, МВД, Нацгвардии и Внешней разведки Министерства обороны.

Кроме того, исключением является продукция, которая не производится в России, а также закупки на общую сумму менее чем 1 млн руб., указано в постановлении.

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