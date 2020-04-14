Комиссию при оплате ЖКУ готовятся запретить в России

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет начисление комиссии при оплате ЖКУ. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, комиссия составляла от 0,5% до 2%, а в ряде случаев могла возрастать и до 40%.

Кроме того, законопроект предусматривает отмену начисления пеней, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы, а также отмену неустоек.

Авторами законопроекта стали члены партии «Единая Россия». Данный запрет должен распространяться как на банковские, так и на почтовые организации.

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