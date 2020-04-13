Песков: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках

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В Кремле положительно оценили достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, которые помогли стабилизировать ситуацию на рынках, передает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он отметил важность данной сделки, пояснив, что она является подтверждением того, что страны — участницы сделки во имя стабилизации нефтяных рынков способны достигать консенсуса и понимания.

«Эта сделка позволила избежать скатывания нефтяных рынков в состояние хаоса, позволит поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику», — заключил Песков.

Ранее стало известно, что по условию новой сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия должны будут сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. Снижение производства пройдет в 3 этапа.

9 апреля прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. Переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля.

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