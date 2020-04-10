WSJ: Boeing может сократить 10% персонала из-за коронавируса

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Компания Boeing рассматривает возможность сокращения рабочего персонала на 10% в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, рассматривается возможность вынужденного увольнения некоторых сотрудников, а также досрочного расторжения контрактов с компенсацией и раннего выхода на пенсию ряда работников. Подчеркивается, что окончательное решение по данному вопросу не принято.

Ранее компания Boeing приостановила выплату дивидендов своим акционерам из-за кризиса на фоне пандемии, а также временно прекратила производство на своих объектах в штате Пенсильвания в связи с опасностью распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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