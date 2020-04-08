В Москве медики смогут парковаться бесплатно
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В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
«Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мэр давно дал соответствующее поручение.
В России коронавирусом заразились 8672, скончались 63 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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