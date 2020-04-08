Еврогруппа не согласовала план восстановления экономики ЕС на €500 млрд

Совет министров финансов еврозоны не согласовал план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на €500 млрд. Об этом председатель Еврогруппы Мариу Сентену написал в своем Twitter.

Он сообщил, что дискуссия длилась 16 часов. Члены совета «вплотную подошли к соглашению», однако не достигли его.

По словам главы Еврогруппы, переговоры отложены до 9 апреля.

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