Еврогруппа не согласовала план восстановления экономики ЕС на €500 млрд
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Совет министров финансов еврозоны не согласовал план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на €500 млрд. Об этом председатель Еврогруппы Мариу Сентену написал в своем Twitter.
Он сообщил, что дискуссия длилась 16 часов. Члены совета «вплотную подошли к соглашению», однако не достигли его.
По словам главы Еврогруппы, переговоры отложены до 9 апреля.
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