Трамп пообещал подумать о снижении добычи нефти, если его об этом попросят
Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты могут сократить добычу нефти. Трансляция мероприятия велась на его странице в Twitter.
Политик не исключил сокращения добычи нефти, если его об этом попросят иностранные партнеры.
«Если мне зададут этот вопрос, то я приму решение», — добавил Трамп.
Однако президент не ответил однозначно на вопрос о том, каков будет его ответ, если коллеги обратятся к нему.
«Может быть, я сделаю это, а может - нет», — заключил Трамп.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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