Цена нефти марки Brent упала до $31,69 за баррель

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Цена нефти марки Brent опустилась более чем на 9%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до $31,69 за баррель (на 9,02%).

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 10,39%, до $25,96 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.