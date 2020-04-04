Собянин: важно не создавать избыточное давление на бизнес и граждан
Меры по контролю особого режима, введенного в Москве в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, должны применяться адекватно, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге на сайте городского правительства.
Так, штрафные санкции за нарушение режима не должны оказывать избыточное давление на бизнес и граждан, однако должны обеспечивать соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса, отмечается в сообщении.
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 4731 человек, скончались 43, выздоровели 333.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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