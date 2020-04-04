МВФ высоко оценил решение Украины по земельной реформе

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Международный валютный фонд приветствует принятие украинским парламентом законодательного акта об отмене моратория на продажу земли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление постоянно представителя фонда на Украине Геста Люнгман.

По его словам, МВФ с нетерпением ожидает окончательного утверждения закона и принятия пересмотренного бюджета на 2020 год, который поможет властям противостоять проблемам, вызванным COVID-19.

31 марта Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года. В Киеве периодически проходят массовые акции протеста. Активисты выступают против земельной реформы, которая предполагает снятие моратория на продажу земли на Украине.

Известно, что кабмин Украины уже одобрил законопроект о снятии моратория, который действует 14 лет. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.

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