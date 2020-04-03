Путин заявил о готовности сократить добычу нефти до уровня начала 2020 года

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Президент России Владимир Путин допустил возможность снижения объемов добычи нефти при условии «партнерского взаимодействия». Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства пояснил, что под партнерским взаимодействием он подразумевает сокращение добычи энергоносителей до уровня первого квартала 2020 года — периода до кризиса.

По словам Путина, снижение мировых цен на нефть привело к распространению коронавируса, сокращению производства и уменьшению спроса.

Президент предположил, что Саудовская Аравия пытается уничтожить конкурентов по добыче сланцевой нефти, выйдя из сделки ОПЕК+, снизив цены и даже предложив скидку.

Российский бюджет же спланирован на цену $42 за баррель. Президент отметил, что власти будут стремиться к установлению стабильности на рынке, которая нужна и производителям, и потребителям.

Ранее стало известно, что новая встреча министров стран ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции. На ней обсудят возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки.