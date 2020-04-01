Госдума ввела закон о кредитных каникулах из-за COVID-19
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Госдума приняла закон о праве пострадавших из-за коронавируса граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса на кредитные каникулы. Об этом пишет РИА «Новости».
Так, во время этих каникул не должны начисляться штрафы и пени.
Кроме того, не могут требоваться досрочные выплаты и не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю.
Однако при желании заемщик может досрочно погасить кредит.
Отмечается, что документ был разработан депутатами совместно с ЦБ и Минфином по поручению Владимира Путина.