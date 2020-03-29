Белоусов: государству придется пойти на кредитование бизнеса

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Государству придется пойти на кредитование бизнеса для выплаты зарплат сотрудникам, несмотря на высокую стоимость такой программы, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом под программу попадут лишь представители малого и среднего бизнеса, которым нечем платить зарплату сотрудникам, подчеркнул Белоусов. Он добавил, что в настоящее время предполагается кредитование на 6-8 месяцев, предусматривающее госгарантии с покрытием 50-75%.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением коронавируса нового типа. В ходе обращения глава государства предложил дополнительные меры для стабилизация экономики в условиях пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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