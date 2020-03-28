Бундестаг осудил решение США сохранить санкции в период пандемии
Глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал неприемлемым решение американских властей о сохранении санкционной политики в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он осудил отсутствие стремления властей к тому, чтобы «оговариваться о взаимных компромиссах».
«США пытаются через свою политику санкций навязывать свою волю в одностороннем порядке другим и ставить их в невыгодное положение в пользу экономики», — добавил Эрнст.
По его мнению, с момента прихода к власти американского лидера Дональда Трампа экономические «атаки» участились и против стран, которые считают себя партнерами США.
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