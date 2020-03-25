Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

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Президент России Владимир Путин в обращении к нации предложил ввести выплаты в размере 5 тыс. рублей на детей до 3 лет на фоне кризиса из-за распространения коронавируса.

«Надо поддержать семьи с детьми», - отметил президент.

Пособия будут выплачиваться в течение 3 месяцев семьям с правом на материнский капитал.

Кроме того, президент поручил правительству ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше. Данные пособия распространяются на семьи с доходами ниже прожиточного минимума в регионе. Они составят примерно 5,5 тыс. рублей на одного ребенка.

Ранее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России выросло до 658. 30 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.