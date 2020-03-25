Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) – 12 130 руб. в связи с пандемией коронавируса.

Как известно, сейчас сумма выдаваемого ежемесячного пособия составляет 8 тыс. руб.

Российский лидер отметил, что такая сумма выдается безработным «за исключением некоторых категорий граждан».

«Предлагаю увеличить ее до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей», — заявил Путин.

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