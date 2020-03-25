Путин: под ударом вся мировая экономика

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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о сложной ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса.

«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, во многих странах продолжает нарастать число заболевших, под ударом оказалась вся мировая экономика», — заявил Путин.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.

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