Путин: под ударом вся мировая экономика
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Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам заявил о сложной ситуации в мире в связи с пандемией коронавируса.
«Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, во многих странах продолжает нарастать число заболевших, под ударом оказалась вся мировая экономика», — заявил Путин.
По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в стране возросло до 658, выздоровели 29 человек.
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