Мантуров: в России нет дефицита продуктов

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Дефицита продуктов в России на фоне пандемии коронавируса нового типа не наблюдается, заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Продуктов хватит сто процентов», – заявил министр.

Мантуров добавил, что перед российскими торговыми сетями поставлена задача делать запасы на 60 дней вперед, чтобы избежать дефицита.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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