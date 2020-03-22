Мантуров: в России нет дефицита продуктов
Дефицита продуктов в России на фоне пандемии коронавируса нового типа не наблюдается, заявил глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Продуктов хватит сто процентов», – заявил министр.
Мантуров добавил, что перед российскими торговыми сетями поставлена задача делать запасы на 60 дней вперед, чтобы избежать дефицита.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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