Индексы США продолжили падение на почти 5%

Основные фондовые индексы США продолжили падать на почти 5% на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) на закрытии в Нью-Йорке снижался на 4,62% до 19160 пункта.

Кроме того, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал, по данным на 23.02 по мск, на 3,75% до 6882,137 пункта, а на 3,6% понизился индекс широкого рынка S&P 500 до 2333,57 пункта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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