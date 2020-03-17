Во Франции ограничат продажу парацетамола в одни руки

Национальное агентство по безопасности лечебных препаратов и товаров медицинского назначения (ANSM) Франции ограничивает продажу парацетамола без рецепта, чтобы препарат был в наличии в аптеках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парацетамол будут продавать по одной-единственной упаковке в руки покупателям без симптомов и по две упаковке при наличии симптомов.

Ограничение начнет действовать с 18 марта.

Отмечается, что онлайн-продажа препаратов на базе парацетамола, ибупрофена и аспирина приостановлена.

Ранее глава Минздрава Франции рассказал, что, если поднимается температура, то необходимо принимать парацетамол.

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