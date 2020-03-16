Армения и Россия ограничивают между собой пассажирские перевозки

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян решили ограничить пассажирские перевозки между двумя странами на 14 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.

Стороны пришли к такому решению во время телефонного разговора. Они обсудили меры, которые позволят предотвратить распространения коронавирусной инфекции в мире. В частности, Мишустин и Пашинян договорились ограничить пассажирские перевозки.

«В то же время стороны будут обеспечивать возвращение граждан на родину», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что ограничения не затронут процесс грузоперевозок.

По последним данным, в России зафиксировали 66 случая заражения коронавирусом, а в Армении — 30.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия закрывает границу с Белоруссией

— Россия ограничивает авиасообщение с ЕС из-за коронавируса

— Грузия закрыла границы для всех иностранцев из-за коронавируса