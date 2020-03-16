Армения и Россия ограничивают между собой пассажирские перевозки
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян решили ограничить пассажирские перевозки между двумя странами на 14 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского кабмина.
Стороны пришли к такому решению во время телефонного разговора. Они обсудили меры, которые позволят предотвратить распространения коронавирусной инфекции в мире. В частности, Мишустин и Пашинян договорились ограничить пассажирские перевозки.
«В то же время стороны будут обеспечивать возвращение граждан на родину», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что ограничения не затронут процесс грузоперевозок.
По последним данным, в России зафиксировали 66 случая заражения коронавирусом, а в Армении — 30.
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