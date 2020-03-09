Торги на европейских биржах завершились падением на 7-8%

Европейские фондовые индексы снизились на 7-8% по итогам торгов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Французский индекс CAC 40 упал на 8,39%, до 4707,91 пункта; немецкий DAX достиг 10631,63 пункта, снизившись на 7,94%; британский FTSE 100 упал на 7,69%, до 5965,77 пункта.

Самое значительное снижение наблюдалось у итальянского индекса FTSE MIB, он упал на 11,17% и достиг 18475,91 пункта.

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