ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже акций «дочки»

Российская госкорпорации развития ВЭБ.РФ обвинила Украину в том, что власти страны незаконно продали акции дочернего банка. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление пресс-службы корпорации.

В корпорации рассказали, что Стокгольмский арбитраж запретил украинским властям продавать акции компании. Однако Украина ослушалась и продала их за 268,7 млн грн (около 713 млн руб).

ВЭБ обвинил Украину в нарушении соглашения защите капиталовложений. По мнению корпорации, поступок украинских властей говорит о нежелании соблюдать нормы международного права.

«Украина... продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», — заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

По его словам, ВЭБ будет добивать от Украины денежный компенсаций.

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