В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести регионах. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса информирования населения.

Сирены звучат в Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Харьковской областях и в Никопольском районе Днепропетровской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

16 марта власти Украины начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

До этого в Одессе на фоне воздушной тревоги зафиксировали взрыв.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.