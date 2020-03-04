МВФ готов выделить $50 млрд на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) готов выделить $50 млрд для помощи развивающимся и неблагополучным странам в борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева. Об этом сообщает ТАСС.

Помощь может быть выделена в экстренном порядке через механизмы чрезвычайного финансирования МВФ, отметила Георгиева. Она подчеркнула, что фонд готов выделить средства странам с низким уровнем дохода или формирующейся экономикой, не запрашивающих полноценных программ помощи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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