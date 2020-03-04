Во Франции медицинские маски будут доступны лишь по рецепту

Во Франции вступают в силу новые правила, согласно которым медицинские маски можно будет приобрести лишь по рецепту. Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на официального представителя правительства страны Сибет Ндияй.

«Маски сейчас купить нельзя, поскольку мы дали инструкции аптекам, чтобы они распространяли маски только среди медицинских работников или по рецепту», — сказала Ндияй во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон прекратил пожимать людям руки, чтобы не заразиться коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Макрон прекратил пожимать людям руки из-за коронавируса

— Число заболевших коронавирусом во Франции перевалило за 200

— Министр здравоохранения Франции посоветовал не жать руки из-за коронавируса