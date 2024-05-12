Бородина ответила, почему не появилась на 20-летие «Дома-2»

Телеведущая Ксения Бородина заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не находилась в России во время празднования 20-летия шоу «Дом-2».

Один из пользователей сети спросил Бородину, почему та не появилась на дне рождения проекта. Телеведущая посчитала, что этим вопросом ее пытались «уличить» в том, что она осталась «неблагодарна» шоу. Знаменитость отметила, что работала 18 лет над программой и все еще предана ей.

«Я общаюсь с теми, кто там работает. Там остались мои близкие подруги за кадром. Олю (Ольгу Орлову, телеведущую «Дома-2». — «Газета.Ru») часто спрашиваю, как там дела. На связи с продюсерами. Какие ко мне вопросы?!» — возмутилась телеведущая.

В декабре Бородина ушла из шоу «Дом-2». Она работала на проекте с 2004 года. Звезда уточнила, что до сих пор любит программу и считает ее своим вторым домом. По словам телеведущей, решение покинуть проект далось ей нелегко. Однако она уверена, что «время пришло».

1 мая Бородина уехала с дочерьми в США. Она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады.

Ранее Бородина рассказала об отношении к русским в США.