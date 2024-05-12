Блинкен пообещал помощь Киеву в создании угрозы для Крыма

Соединенные Штаты прикладывают все возможные усилия, чтобы ускорить поставки оружия Украине, в том числе для создания угрозы Крыму. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

«Мы делаем все, что можем, чтобы ускорить оказание помощи. То же самое делают европейцы», – сказал Блинкен.

Американский дипломат отметил, что в Белом доме надеются на успехи Вооруженных сил Украины в удержании фронта «на востоке». По словам госсекретаря, украинская армия также в силах развивать успехи на Черном море, в том числе угрожая ВС РФ в Крыму.

До этого Блинкен сообщил, что США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них.

10 мая американский президент Джо Байден распорядился направить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн. Согласно указу главы Белого дома, Соединенные Штаты выделят оборонную продукцию и услуги Пентагона, в том числе военную подготовку и обучение с целью помощи ВСУ.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал о водной блокаде Крыма.