Решение по ремонту рухнувшего в Белгороде дома примут после обследования

Решение по восстановлению поврежденного от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома в Белгороде будет принято после его обследования. Об этом заявил исполняющий обязанности главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, чьи слова передает РИА Новости.

«Сейчас идет обследование этого жилого дома, чтобы принять решение по остальным подъездам», — пояснил министр.

Согласно информации Файзуллина, в настоящее время люди эвакуированы из ветхого здания.

«Никто без поддержки не останется», — пообещал глава ведомства.

До этого подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения.