Лукашенко заявил о недополучении Белоруссией около 1 млн тонн нефти ежемесячно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна ежемесячно недополучает около 1 млн тонн нефти, в том числе от России. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По словам главы республики, «отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче».

При этом он отметил, что намекает не только на Россию. Лукашенко добавил, что страны пренебрегают своими обязательствами, в результате чего Белоруссия «недополучает около 1 млн тонн сырья ежемесячно».

Президент пояснил, что подобное произошло из-за того, что Минск в свое время не диверсифицировал поставки нефти.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика за 2019 год потеряла больше $2 млрд из-за российских нефтяных ограничений и поставок «грязной нефти».

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