Минтруд разъяснил порядок детских выплат малообеспеченным семьям

Минтруд разъяснил, что прошлогодние выплаты на первого и второго ребенка не могут учитываться в доходе семьи в следующем году при оформлении пособий, передает ТАСС.

В некоторых регионах семьям отказали в выплатах на 2020 год, потому что были учтены прошлогодние пособия при оценке доходов.

Минтруд проинформировал все регионы о порядке выплат и механизме расчета семейного дохода, необходимого для определения пособий.

С 1 января 2020 года семьи, где доход на человека меньше двух прожиточных минимумов, имеют право получить дополнительные выплаты на первого и второго ребенка. Размер пособий разнится в субъектах, но в среднем по стране составляет 12 тысяч. Поддерживаются семьи, где есть дети младше трех лет.

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