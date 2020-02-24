Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Судно «Академик Черский», способное помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», изменило маршрут и направляется на Шри-Ланку. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Vesselfinder.

По данным портала, принадлежащий «Газпрому» трубоукладчик должен достигнуть Коломбо 24 февраля.

Ранее министр энергетики Александр Новак назвал «Академика Черского» судном, способным достроить газопровод «Северный поток — 2».

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

До этого в СМИ появилась информация, что «Академик Черский» вышел из порта Находки и держит курс в сторону Сингапура.