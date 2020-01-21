Трамп заявил о намерении обсудить с главой Еврокомиссии «большую торговую сделку»
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить торговую сделку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает РИА «Новости».
Трамп выразил надежду, что в результате переговоров стороны придут «к чему-нибудь».
Президент США рассказал, что будут обсуждаться и другие вещи. Но, по его словам, сейчас торговля и, в частности, торговая сделка между Соединенными Штатами и Европой — это то, чего они хотят.
Трамп также подчеркнул, что фон дер Ляйен является «очень жестким переговорщиком».
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 21 по 24 января.
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