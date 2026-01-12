Размер шрифта
Путин оценил вклад прокуратуры в борьбу с коррупцией

Путин: работники прокуратуры внесли весомый вклад в борьбу с коррупцией
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сотрудники органов прокуратуры внесли весомый вклад в борьбу с  преступностью и  коррупцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении работникам прокуратуры по случаю их профессионального праздника, передает сайт Кремля.

«Вы  решаете широкий круг задач по  выявлению, пресечению и  предупреждению нарушений закона. Отстаиваете и  восстанавливаете права и  интересы граждан, общества и  государства. Вносите весомый вклад в  борьбу с  преступностью и  коррупцией», — сказал глава государства.

Путин добавил, что от решений прокурора зависят судьбы россиян. Президент подчеркнул, что сотрудники ведомства продолжат добросовестную работу, надежно охраняя закон и порядок.

В октябре прошлого года Путин подписал указ о дополнительных мерах по противодействию коррупции. Согласно документу, держатели реестра владельцев ценных бумаг и депозитарии будут обязаны предоставлять по запросам уполномоченных должностных лиц сведения о данных инструментах.

Ранее Путин заявил, что коррупция характерна для многих стран мира.

